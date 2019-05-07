Луценко оправдал Порошенко, не явившегося на допрос

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оправдал очередную неявку действующего президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о расстрелах неотложными государственными делами.

По словам генпрокурора, действующий украинский лидер вполне готов сотрудничать со следствием, но исключительно в те дни, когда у него не предусмотрено официальных мероприятий.

При этом отмечается, что Луценко критически оценил вызов лидера на допрос. Он заявил, что следователь, который ведет дело, должен согласовать с Порошенко время проведения допроса.