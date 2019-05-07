В Евросоюзе рассказали об особом «мандате» Зеленского

Еврокомиссар Йоханнес Хан, занимающийся вопросами расширения, рассказал о своей встрече с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Хана, у лидера страны есть «мандат на борьбу с коррупцией».

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«Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой на выборах президента Украины, которая даёт ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и «деолигархизацию», - передал Хан.

Со слов еврокомиссара, он пообещал Владимиру Зеленскому максимальную поддержку в проведении всех реформ, которые пойдут на пользу украинскому народу. Также Хан отметил, что период смены президента страны не должен стать причиной приостановки происходящих на Украине изменений, передаёт RT.