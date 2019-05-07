Порошенко пригрозили, что силой приведут его на допрос

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Петра Порошенко могут силой доставить на допрос, если действующий президент страны не придёт самостоятельно. Порошенко не явился в Генпрокуратуру в назначенный ему день, 7 мая.

Порошенко пропустил свой допрос в Генпрокуратуре

Начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк рассказал, что после того, как Порошенко покинет пост президента страны, у следователей появится возможность доставить его на допрос принудительно. «Когда закончатся полномочия, мы будем обращаться в суд о применении к нему привода», - сказал Горбатюк. Также он добавил, что за неявку Порошенко может получить штраф, передаёт Lenta.Ru.

Сам президент объяснил, что не смог явиться в Генпрокуратуру из-за того, что был занят утверждением новых членов Верховного суда Украины.