В Кремле не исключили, что Путин примет госсекретаря США после переговоров с Лавровым

В Кремле не исключают, что российский лидер Владимир Путин примет госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео после его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Сочи.

Соответствующую информацию днем во вторник, 7 мая, предоставил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.