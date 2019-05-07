Госсекретарь США отменил свой визит в Берлин

Сегодня стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отменил свой визит в Берлин. Соответствующие данные во вторник, 7 мая, предоставили средства массовой информации.

Известно, что в столице Германии у Помпео были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел страны Хайко Маасом. Об этом сообщает сегодня информационное агентство Reuters, ссылаясь на американское посольство в Берлине.

В МИД Германии в свою очередь подтвердили, что встреча Помпео и Мааса не состоится. В ведомстве не сообщили о причинах такого решения.