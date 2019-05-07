Порошенко пропустил свой допрос в Генпрокуратуре

Действующий президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру страны. Следствие решило провести с ним повторную беседу в связи с тем, что стало известно о новых фактах по делу об убийствах во время «евромайдана».

Петра Порошенко вызвали в Генпрокуратуру на допрос

«На сегодня был вызван Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах неявки, не было просьб о переносе», - рассказал глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Порошенко вызвали на повторный допрос из-за того, что во время одного из своих выступлений президент упомянул, как самолично помогал выносить с главной площади Украины тела погибших людей и оказывал помощь раненным, передаёт РИА Новости. Во время первого допроса в 2016 году Порошенко о подобных фактах не упоминал.