Зеленский собирается продолжить политику Порошенко

В команде Владимира Зеленского рассказали, что в дальнейшем собираются продолжать курс, выбранный Петром Порошенко. «Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован», - заметили в штабе.

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Представитель штаба Владимира Зеленского Святослав Юраш уточнил, что речь идёт именно о курсе Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, передаёт РИА Новости.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся», - заявил он. Юраш отметил, что Зеленский не единожды упоминал об этом во время своих выступлений.

Сейчас команда Зеленского занята разработкой плана внешней политики новоизбранного президента на первые 100 дней после инаугурации.