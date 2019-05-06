США отзовут своего посла на Украине

Соединённые Штаты решили отозвать из Украины своего посла Мари Йованович. В своей нынешней должности она пробудет до 20 мая. Йованович являлась послом США на Украине с августа 2016 года.

На Украине рассказали, почему Зеленский может стать жертвой манипуляций

На данный момент Йованович находится в Вашингтоне, передаёт «Российская газета». Туда она была отозвана в срочном порядке для консультаций. Обратно на Украину посол вернётся 11 мая, чтобы закончить все необходимые дела. О том, кто вместо Йованович будет исполнять обязанности посла США на Украине, пока не сообщается.

Отмечается, что решение об отстранении Йованович с занимаемой должности поддержал Дональд Трамп-младший. Посол с критикой отзывалась о действиях американских властей.