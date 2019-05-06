На Украине рассказали, почему Зеленский может стать жертвой манипуляций
6 мая 2019, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского Института анализа и менеджмента политики рассказал, что недавно избранным лидером Украины Владимиром Зеленским пытаются манипулировать сразу несколько политических групп.
Руслан Бортник связывает это с тем, что Владимир Зеленский не имеет достаточного опыта в области политики, передаёт РИА Новости. Эксперт допускает, что необходимые знание новоизбранный президент и его команда будут получать путём проб и ошибок.
«Мы выбрали президента, который политически девственный. И сегодня каждый пытается манипулировать Зеленским, понимая, что у него нет опыта. Что у него нет соответствующих знаний, чтобы понимать все, что происходит в стране», - считает Бортник.