На Украине рассказали, почему Зеленский может стать жертвой манипуляций

Глава украинского Института анализа и менеджмента политики рассказал, что недавно избранным лидером Украины Владимиром Зеленским пытаются манипулировать сразу несколько политических групп.

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Руслан Бортник связывает это с тем, что Владимир Зеленский не имеет достаточного опыта в области политики, передаёт РИА Новости. Эксперт допускает, что необходимые знание новоизбранный президент и его команда будут получать путём проб и ошибок.

«Мы выбрали президента, который политически девственный. И сегодня каждый пытается манипулировать Зеленским, понимая, что у него нет опыта. Что у него нет соответствующих знаний, чтобы понимать все, что происходит в стране», - считает Бортник.