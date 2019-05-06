В ЛНР начали прием заявлений на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства. Об этом сообщил замминистра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Первый пункт по приему документов от жителей республики, желающих получить паспорт гражданина РФ, открылся в Луганске в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР.

Параскеев отметил, что данный пункт работает в две очереди - одним гражданам оказывают консультационные услуги, во второй очереди стоят граждане, уже собравшие все необходимые документы.

Как отмечает в понедельник агентство "Интерфакс", все полученные документы будут централизованно отправляться в Россию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.