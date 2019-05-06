Саакашвили рассказал, чем хочет заниматься на Украине

Михаил Саакашвили признался, с какой целью хочет вернуться на Украину. По его словам, он не претендует на государственную должность, но хочет «консультировать молодёжь».

Саакашвили заверил, что хочет лишь помочь новому президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве консультанта. При этом бывший президент Грузии уточнил, что на должности в Украине не претендует, передаёт РИА Новости.

«Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Их надо готовить, их надо консультировать, им надо лекции читать», - сказал Саакашвили.