Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал высказывание украинского политика Семена Семенченко о том, чтобы "обезлюдить Донбасс". По мнению Бальбека, это проявление нацизма.

На Украине предложили «обезлюдить Донбасс», а затем «приняться за сепаратистов»

"Ничто не ново под Луной, и "гениальные" идеи комбата Семенченко - это лишь интерпретация трудов человека, которого 80 лет назад называли фюрер. Тот европейский "гений" тоже не видел ничего геноцидного в уничтожении народов...это результат пятилетней майданизации Украины. И что же мы видим - откровенный нацизм, достижение своих целей любыми способами", - передаёт слова политика РИА Новости.

Депутат отметил, что не этой стране рассказывать о правах человека и вешать ярлыки "агрессии" на другие государства, пока там ""семенченки" свободно разгуливают по улицам и раздают налево-направо интервью", пропагандируя национал-социалистическую идеологию, которая привела к самой "кровопролитной войне в истории человечества".