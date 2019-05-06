Запад в ловушке у незападных стран: узел противоречий затягивается

В апреле − мае 2019 г. проявились несколько тенденций мирового развития, говорящих о формировании полицентричного мира и сулящих возможности «обуздать» американские претензии на глобальное доминирование.

Во-первых, коллективный Запад расколот по поводу отмены антироссийских санкций. Более того, в меняющемся мире этот концепт уже не отражает в полной мере реалии.

Во-вторых, незападные страны пытаются все чаще играть самостоятельную роль наперекор США. К примеру, после испытания тактического управляемого оружия КНДР 3 мая запустил ракету малой дальности и произвел пуски в направлении Японского моря.

Тем временем Тегеран продолжает работы по обогащению урана, несмотря на угрозы США ввести санкции на строительство АЭС в Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Не сдаётся и президент Венесуэлы Николас Мадуро, которому угрожает лидер оппозиции Хуан Гуайдо свержением, а США − применением силы. Он 5 мая призвал военных быть готовыми в случае агрессии США. Обвиняя Россию в поддержке Мадуро, Вашингтон дал понять, что не потерпит вмешательства в дела западного полушария. Со своей стороны Москва уверенно заявила, что любой сценарий военного вмешательства США в Венесуэлу будет считаться агрессией против независимого государства, как отметили в РИА Новости.

На Ближнем Востоке ситуация вновь усложнилась: на данный момент речь идет об обострении на израильском, сирийском, ливийском треках, а также о конкуренции США и РФ в области продажи военной техники. Скорее всего, изменения потребуют многостороннего ответа. Безусловно, для российской дипломатии это означает окно возможностей.

Среди важных событий в самом взрывоопасном ближневосточном регионе отметим то, что Израиль 4 мая в ответ на массированный ракетный обстрел нанес удары по позициям ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» в Секторе Газа. В Ливии глава правительства национального согласия Фаиз Саррадж на фоне успехов Халифы Хафтара, лидера Ливийской национальной армии, неожиданно заявил о широких перспективах сотрудничества с Москвой.

Американские обозреватели между тем предупреждают о том, что Россия может серьезно пожалеть в случае полного ухода США из Сирии, который оставит ее один на один с проблемами. Среди них называются отсутствие контрактов на восстановление инфраструктуры ввиду неплатежеспособности Сирии, возобновление столкновений между Турцией и курдами, Сирией и курдами, военный конфликт между Израилем и Ираном. Напомним, 5 марта Трамп подтвердил свои планы от декабря 2018 г., касающиеся ухода 400 американских военнослужащих из Сирии.

В Сирии действительно непростая ситуация складывается. Речь идёт о перегруппировки сил ввиду процесса объединения боевиков в рамках «Хайат Тахрир аш-Шам», заменившей «Джебхат ан-Нусры», террористическую организацию, запрещенную в РФ, на юге Идлиба и в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта. Имеются опасения, что они готовят наступление на г. Хама. Уже неоднократно обстреливалась российская воздушная база в Хмеймим и сирийские войска в Латакии.

Вместе с тем на фоне продажи Турции российского комплекса ПВО С-400 и Египту истребителей Су-35 понятно, что это американцам следует беспокоиться. Как писали «Аргументы недели», Вашингтон старается остановить экспорт российской военной техники. В частности, были прекращены поставки деталей для истребителей F-35 турецкой стороне.

За всеми этими угрозами стоят опасения США по поводу того, что Россия сначала укрепит свои позиции на Ближнем Востоке, а затем продолжит восстанавливать позиции в регионах мира. А самое главное, она наряду с другими странами изменит расклад на «великой шахматной доске» и заданные параметры мирового развития. В этом случае Ближний Восток превратится в место, где разыгрываются судьбы мира.

В корпорации RAND и европейской организации Euromesco пытаются определить, имеется ли у России стратегия действий, «большой план» в регионе или она лишь воспользовалась подходящей возможностью участвовать в урегулировании кризисов с тем, чтобы увеличить свое влияние.

Американские разработчики приходят к выводу, что у Москвы якобы отсутствует «чёткая целенаправленная региональная стратегия». Вместо нее она постоянно старается увеличить краткосрочные преимущества за счет уменьшения маневра у соперников, взаимодействий с государствами и негосударственными игроками, носящих «транзакционный» характер, поставок оружия, энергетических сделок и контрактов. При этом она страдает от недостатка ресурсов влияния.

По этой версии ближневосточные страны используют Россию как альтернативу и сигнал Западу. Логично задать вопрос, как тогда используются США и Европа, и имеется ли у них долгосрочная стратегия действий.

В условиях стратегической нестабильности в регионах мира и растраты политического капитала Западом следует задуматься над тем, что прежние правила поведения не работают, новые − не созданы.

Для отечественной дипломатии важно начать формировать повестку и организовывать международные конференции по вопросам всеобщей безопасности.