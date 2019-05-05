В МИД сообщили, что в первую очередь должны решить Россия и США

В министерстве иностранных дел России рассказали, на каких первоочередных задачах необходимо сконцентрироваться России и Соединённым Штатам. По мнению замглавы российского МИД Сергея Рябкова, две страны должны заняться продлением договора СНВ-3.

Рябков отметил, что в первую очередь нужно решить вопрос с искусственным выведением Америкой ряда стратегических носителей, а затем продлить существующий Договор о стратегических наступательных вооружениях.

«Затем следует продлить договор для того, чтобы получить определенный запас времени, определенный временной диапазон для обсуждения того, что делать дальше», передаёт Lenta.Ru слова замглавы МИД России.