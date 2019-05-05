На Украине обвинили Россию в кризисе Совета Европы

На Украине в министерстве иностранных дел заявили, что Совет Европы к своему 70-летию оказался в кризисном состоянии из-за действий Российской Федерации. СЕ отмечает 70 лет со дня своего основания 5 мая.

«Должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, которое вызвано, прежде всего, разрушительными действиями РФ, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом СЕ с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», - заявили в МИД Украины.

Также там высказали пожелание, что Совет Европы дальше продолжит оставаться образцом демократии и не станет компрометировать себя тем, что идёт на уступки «крупнейшему государству-нарушителю ее принципов и норм», передаёт РИА Новости.