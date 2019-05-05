Постпред РФ при Совете Европы: Россия может выйти из конвенции по правам человека

Постпред при Совете Европы Иван Солтановский рассказала, что РФ может покинуть из Европейской конвенции по правам человека и Света Европы. По словам дипломата, надо искать компромисс, чтобы этого не произошло.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", - передаёт слова Солтановского РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия не жалеет о вступлении в Совет Европы. По его словам, это помогло стране "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему".

Солтановский добавил, что РФ всегда поддерживала равенство прав и обязательств всех государств, которые входят в Совет Европы, иначе "бессмысленно говорить о нарушении обязательств в рамках организации, если права, зафиксированные в уставе Совета Европы, не соблюдаются".