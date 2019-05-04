Партия Терезы Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Правящая Консервативная партия Великобритании потерпела весьма болезненное поражение на состоявшихся в четверг в Англии и Северной Ирландии выборах в органы местного самоуправления.

Власти Англии понесли гораздо большие потери, чем ожидалось: они утратили контроль над 49 местными советами, лишившись более 1.3 тысячи мест. В итоге правящая партия контролирует 93 совета.

"Это тяжелые времена для нашей партии, симптомом которых стали итоги этих выборов",- заявила председатель тори Тереза Мэй, назвав итоги посланием от избирателей о необходимости осуществить Brexit.

Сказался на результатах и крупный внутрипартийный скандал - за несколько часов до открытия избирательных участков, как ранее писали АН, в отставку был отправлен министр обороны страны Гэвин Уильмсон.