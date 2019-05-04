Госдума РФ выделит более 17 млн рублей на изучение мнения граждан о ее работе

Государственная дума планирует потратить 17 млн 425 тыс. рублей на изучение общественного мнения о своей работе и принимаемых в ходе весенней сессии 2019 года законов. Об этом пишет "Интерфакс".

Парламентарии объявили конкурс на проведение общероссийского социологического исследования, которое должно в итоге показать, как граждане Российской Федерации оценивают работу депутатов.

Победителю конкурса предстоит провести серию общероссийских телефонных опросов и несколько интервью с представителями целевых групп, как минимум, в 120 населенных пунктах в 40 регионах РФ.

Также на сайте госзакупок Госдума опубликовала еще один заказ - на сумму более 20 миллионов рублей. Исполнителям предлагается оценить три принятых Госдумой закона и их последствия.