Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Сегодня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой.

В МИД России отметили, что встреча российского и венесуэльского дипломатов состоится в воскресенье, 5 мая, передает в субботу РИА "Новости"

К настоящему моменту в российском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, какие именно темы будут затрагиваться в рамках переговоров Сергея Лаврова и Хорхе Арраесы. Не сообщается также, где состоится встреча дипломатов.