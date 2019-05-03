В США рассказали, чего ждут от Зеленского

В посольстве Украины в Соединённых Штатах рассказали, чего Америка ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского. В США отметили, что готовы продолжать оказывать Украине помощь, чтобы продолжать борьбу с «агрессией» Москвы.

«США должны обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией относительно безопасности в Азовском море и совместно с европейскими партнерами работать над расширением санкций против России», - заявили в посольстве.

Также американские конгрессмены считают, что США и европейские страны должны объединить усилия, чтобы помешать России «манипулировать энергетическими ресурсами», передаёт РИА Новости.