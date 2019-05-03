Зеленский вернёт наказание за незаконное обогащение

Советник Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал о том, что новоизбранный президент планирует возобновить уголовную ответственность по факту незаконного обогащения.

Статью о незаконном обогащении отменил Конституционный суд Украины. Она была введена в стране в 2015 году по требованию Евросоюза с целью реализации плана по визовой либерализации, передаёт РИА Новости.

«Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена. Это одна из наших первоочередных инициатив… Это решение должно быть принято в ближайшее время, так как это одно из условий успешного продолжения сотрудничества с МВФ», - заявил Данилюк.