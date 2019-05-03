Советник Зеленского рассказал о первоочередной заботе президента после инагурации

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, какая задача будет у лидера страны в приоритете после инагурации.

По словам Данилюка, в первую очередь Владимир Зеленский планирует возобновить встречи «нормандского формата», в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция, сообщает РИА Новости.

«Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны», - передал Данилюк.