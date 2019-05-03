Фикс заявил, что игнорировать общую историю России и Украины непозволительно

Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс после заявления Владимира Зеленского рассказал, что общего есть между Россией и Украиной.

Фикс напомнил, что Россия и Украина связаны между собой многовековой историей, культурой и тесными родственными связями. Он отметил, что у двух стран гораздо больше общего, чем просто государственная граница, передаёт РИА Новости. Фикс подчеркнул, что игнорировать всё это для политика, как и для простых людей, просто непозволительно.

«Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», - считает Фикс.