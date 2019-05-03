Лавров рассказал о разных подходах России и США в Венесуэле

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что взгляды России и Соединённых Штатов на происходящее в Боливарианской Республике несовместимы. При этом министр допускает, что диалог между Москвой и Вашингтоном может быть продолжен.

Лавров отметил, что Россия действует в полном соответствии с нормами международного права, тогда как США руководствуется своими личными интересами, передаёт RT.

«Я не вижу, как можно совместить позиции: с одной стороны — наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны — позиции Соединённых Штатов, по которым из Вашингтона назначают исполняющих обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим», рассказал министр иностранных дел России.