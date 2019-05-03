Соловьёв о Зеленском: хотели Голобородько, а получили Порошенко-лайт

Владимир Соловьёв высказал своё мнение по поводу недавнего заявления новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского об общих границах между двумя странами.

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Зеленский заявил, что из общего между Украиной и Россией осталась лишь граница. Также он сообщил об условиях Киева, после выполнения которых Украина согласится на переговоры с Россией.

«Очевидно, что минские соглашения Зеленский не читал. Ошиблись украинцы. Думали, что выбрали Голобородько, а оказалось, что Порошенко-лайт», - передаёт «Свободная пресса» слова Соловьёва.