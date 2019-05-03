Коломойский рассказал о ситуации в Донбассе

Олигарх Игорь Коломойский, которого многие считают неким «серым кардиналом», стоящим за Владимиром Зеленским, высказал своё мнение о Евромайдане и о нынешней ситуации на Донбассе.

Коломойский считает, что майдан, как и любая другая революция – это всегда плохо для страны, передаёт «Свободная пресса». Миллиардер отметил, что за время майдана Украина потеряла 13 миллионов жителей.

Также Коломойский с негативом высказался о происходящем на Донбассе. По его словам, там происходит не агрессия, как это привыкли называть на Украине, а самая настоящая гражданская война, где «воюют украинцы с украинцами».