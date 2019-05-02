Прием заявлений на российское гражданство в ЛНР начнется 6 мая

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начнет прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации с 6 мая. В Центре по связям с общественностью (ЦОС) Министерства внутренних дел ЛНР уточнили, что приём заявлений от граждан будет осуществляться в управлении миграционной службы МВД ЛНР.

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По данным МВД ЛНР, обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории ЛНР, имеющие паспорт ЛНР и регистрацию по месту жительства на территории, подконтрольной органам государственной власти ЛНР.

С 7 мая всеми подразделениями миграционной службы территориальных органов внутренних дел милиции ЛНР (всего 17) будут предоставляться консультации по вопросу получения российского гражданства в упрощенном порядке, а также осуществляться предварительная проверка комплектности документов, необходимых для его получения.