В штабе Зеленского заговорили об амнистии для ополченцев Донбасса

Советник Владимира Зеленского Иван Апаршин рассказал о том, что амнистия для ополченцев Донбасса возможна. При этом советник по вопросам безопасности и обороны уточнил, что на неё могут рассчитывать далеко не все.

До окончания президентских выборов Владимир Зеленский заверил, что не собирается объявлять амнистию для ополченцев Донбасса. Также он высказывался против того, чтобы предоставить территории особый статус, передаёт РИА Новости.

«Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение», - объяснил Апаршин нынешнюю позицию. Также он отметил, что на амнистию не следует рассчитывать тем, кто причастен к убийствам людей.