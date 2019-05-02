Пушков: «США нужен второй Порошенко»

Алексей Пушков предположил, что Соединённые Штаты надеются сделать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским то, же самое, что было и с его предшественником Петром Порошенко.

Пушков высказал подобную мысль после того, как спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что конфликт с ДНР и ЛНР не удастся завершить, если просто уступить территории, передаёт Газета.Ru.

«США нужен второй Порошенко. Волкер предупредил Зеленского, что его задача — продолжать конфликт с Россией. Иначе от него якобы «отвернётся народ», - сказал Пушков. При этом он уточнил, что Порошенко проиграл на президентских выборах именно из-за того, что украинцы устали от столь агрессивной политики.