В штабе Зеленского пообещали особенную инагурацию президента

В штабе Зеленского сообщили, что к процедуре принятия присяги нового президента Украины собираются приготовить нечто особенное. Юрий Костюк заверил, что такой инагурации ещё не было ни у одного президента страны.

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Костюк уточнил, что они не планируют менять официальную процедуру, которая проходит в Раде. Также он отметил, что готового плана ещё нет, команда находится в стадии обсуждения предстоящего события, передаёт РИА Новости.

«Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом - мы еще что-нибудь придумаем», - сказал Костюк.