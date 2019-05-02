Кремль избавляется от одноразовых губернаторов

Созданию иллюзии обновления власти дали старт летом 2016 г., когда трое из четырёх новых врио губернаторов оказались выходцами из ФСО и ФСБ: Евгений Зиничев в Калининграде, Игорь Васильев в Кирове и Дмитрий Миронов в Ярославле. Генерал-полковник Зиничев продержался в самом западном регионе России чуть более двух месяцев. Возможно, эта история, а также неудача в Петербурге генерала Георгия Полтавченко утвердила Кремль в мысли, что «технократы» воспринимаются россиянами лучше золотопогонников.



С осени 2018 г. Кремль принял 18 отставок глав субъектов Федерации. А губернаторский корпус в целом за последние два года подвергся более масштабной перетряске, чем в союзные времена при Михаиле Горбачёве. При этом никто из отставников не получил назначения на ключевую должность в Москве, единицы могут считать новый пост повышением.



Должность губернатора перестала быть трамплином для карьеры. Объектами уголовного преследования стали уже десять губернаторов.



Кремль начал затягивать гайки ещё до скандальных выборов 2011 года, а последних стало очевидно, что отдавать регионы «в кормление» в обмен на лояльность политически рискованно. Ведь вороватый неприкосновенный чиновник – это лишний козырь в руках оппозиции.



Формально избираемый народом руководитель области размером с Францию стал бабочкой-однодневкой. Ни реальной власти, ни предсказуемого повышения – только дамоклов меч покачивается над головой. Только вот остаётся непонятным, почему на губернаторские должности по-прежнему с большой охотой лезут не только мальчики, но и дяденьки для битья? Проклятые и своим народом, и Кремлём, они даже наворовать не успеют, прежде чем их посадят.



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