Пушков отреагировал на отставку министра обороны Великобритании

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение премьера Терезы Мэй о снятии с должности главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По мнению сенатора, это полный провал министра.

Тереза Мэй назначила нового министра обороны

"Невелика потеря. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию", - высказался пушков в Twitter.

Сенатор добавил, что подобных людей много в Лондоне. По его словам, раз Мэй при отстранении от должностных обязанностей министра использует формулировку "с утратой веры в его способность занимать пост", то получается Уильямсон "полностью провалился".

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй назначила нового главу Минобороны - Пенни Мордонт.