Путин снял с должности главу столичного ГИБДД

В среду, 1 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности главы управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности Коваленко Виктора Васильевича, начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел РФ по городу Москве", - сказано в сообщении.

Помимо этого в документе сказано об освобождении с должности главы МВД Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Кавы Дмитрия Богдановича.