Путин поздравил со вступлением на престол нового императора Японии

Президент РФ Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито со вступлением на престол. При этом глава российского государства выразил надежду на укрепление сотрудничества стран. В Японии состоится церемония в честь нового императора Нарухито

Путин отметил, что Москва и Токио в последнее время ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего вступления на императорский престол. За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщали АН, японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия главы Страны восходящего солнца, сменив на этом посту императора Акихито, отрекшегося от престола 30 апреля.