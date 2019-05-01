В Совфеде оценили решение Путина об упрощенной выдаче паспортов иностранцам
1 мая 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об упрощённой выдаче паспортов РФ отдельным жителям Украины и ряда иностранных государств. По его мнению, это мощный сигнал для всех, кто нуждается в поддержке России.
"Мы открываем свой русский мир для тех, кто нуждается в нашей первостепенной поддержке, и кто намерен связать свое будущее и будущее своих детей с Россией", - отметил сенатор РИА Новости.
Морозов добавил, что данное решение показывает, что Россия готова больше открываться для жителей Украины, в том числе Крыма, а так же для жителей иностранных государств, которые имели гражданство СССР.