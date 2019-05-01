В Совфеде оценили решение Путина об упрощенной выдаче паспортов иностранцам

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об упрощённой выдаче паспортов РФ отдельным жителям Украины и ряда иностранных государств. По его мнению, это мощный сигнал для всех, кто нуждается в поддержке России.

Путин подписал указ об упрощённой выдаче российских паспортов ряду иностранных государств

"Мы открываем свой русский мир для тех, кто нуждается в нашей первостепенной поддержке, и кто намерен связать свое будущее и будущее своих детей с Россией", - отметил сенатор РИА Новости.

Морозов добавил, что данное решение показывает, что Россия готова больше открываться для жителей Украины, в том числе Крыма, а так же для жителей иностранных государств, которые имели гражданство СССР.