Жена Зеленского оценила возможность двусторонних переговоров между президентами России и Украины

Супруга Владимира Зеленского рассказала, как скоро можно ожидать двусторонних переговоров между её мужем и Владимиром Путиным. «Невозможно начать с уступок», - считает она.

Депутат Рады подозревает, что Зеленский может действовать по чужому указу

Елена Зеленская заверила, что её супруг не станет пешкой в чужих руках, передаёт Nation News. В качестве подтверждения своих слов она напомнила о том, как Владимир Зеленский позволял себе кричать на украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», - сказала Елена Зеленская.