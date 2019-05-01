В Чечне ответили на извинения Владимира Зеленского

В Чеченской республике прокомментировали извинения Владимира Зеленского перед мусульманами за то, что один из украинских телеканалов показал видео с плачущим Рамзаном Кадыровым.

Зеленский извинился перед мусульманами за видео с Кадыровым

По словам пресс-секретаря Рамзана Кадырова, глава Чечни не следит за подобными сюжетами, передаёт Lenta.Ru. В передаче был показан момент, где Рамзан Кадыров не сдержал слёз во время поминальной молитвы по отцу.

«Если кто-то что-то смонтировал, и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека», - заверил Альви Каримов.

Владимир Зеленский извинился перед мусульманами, но уточнил, что лично он не имеет отношения к подобным шуткам.