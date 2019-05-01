Депутат Рады подозревает, что Зеленский может действовать по чужому указу

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский уже мог попасть под управление извне. Таким образом, считает депутат, Украина может продолжить свой прежний политический курс.

Мураев считает, что за последнее пятилетие Украиной руководили при помощи наставлений извне, передаёт RT. Он уверен, что такое положение вещей принесло гражданам страны лишь снижение уровня жизни. Депутат предположил, что Владимир Зеленский тоже мог попасть под внешнее управление.

«Страна находится под внешним управлением, и не надо стесняться об этом говорить. Просто у меня большое опасение, что Зеленский под это внешнее управление уже попал и, может быть, является проводником всё той же политики, которую мы наблюдали последние пять лет», - считает Мураев.