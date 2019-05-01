Бальбек высказался о разрешении чешского суда требовать у постояльцев отеля признания украинского Крыма

Депутат Руслан Бальбек прокомментировал решение чешского Конституционного суда о том, что решение не пускать в отель постояльцев, считающих Крым частью России, не является дискриминацией.

Депутат Госдумы возмущён решением суда, передаёт RT. По его словам, действия руководства отеля не должны основываться на политических убеждениях. Бальбек предположил, что после сложившейся ситуации количество туристов, желающих остановиться в подобном месте, значительно снизится. Также он заявил, что суд принимал своё решение, основываясь не на юридических материалах, а на антироссийской прессе.

«Указывать постояльцам, что они должны говорить и какие лозунги на территории отеля скандировать — какой-то первобытный авторитаризм. Нам всем так много говорят о свободе слова и свободе мнений в Европе, о культурном и комфортном отдыхе, но чешский отельер в силу своих убеждений взял и, можно сказать, разрубил это цветущее древо европейских свобод», - сказал Бальбек.