Зеленский объявил конкурс на должность советника президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ищет советника при помощи соцсетей. Во вторник, 30 апреля, в Сети появилось видео с призывом Зеленского к потенциальным кандидатам присылать ему свои резюме.

Запись политик опубликовал, в частности, на своей странице в социальной сети Instagram. Видеоролик разделен на две части, в первой из которых речь идет о долгожданной публикации официальных результатов голосования на выборах, прошедших накануне на Украине.

"Если ты знаешь минимум три языка - украинский, английский обязательно; если ты имеешь опыт в сфере журналистики или публичной сфере; если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь резюме на мою электронную почту", - отметил Зеленский во второй части.