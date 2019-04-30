Порошенко призывает Зеленского продолжить ужесточение санкций против России

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в своём видеобращении рассказал, что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой в выборах. По словам политика, последние дни пребывания на посту он посвятит введению новых мер против России.

"Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, которому посвящу последние недели своих президентских полномочий", - заявил Порошенко в Facebook.

Глава государства добавил, что предложил Зеленскому лично встретиться в ближайшее время. По мнению Порошенко, новый президент должен продолжить ужесточение санкций против России и решить проблему агрессии РФ, для этого надо "скоординировать усилия".

"Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию... в то время, когда раздачей российских паспортов...Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины...Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии...", - отметил политик.