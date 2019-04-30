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СМИ: Россия планирует отозвать посла в Белоруссии

30 апреля 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Россия планирует отозвать посла в Белоруссии
фото: Википедия

В комитете Госдумы по делам СНГ сообщили, что российский посол в Минске Михаил Бабич в ближайшее время будет снят со своей должности. По данным источника, его место может занять член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

В Совфеде РИА Новости рассказали, что пакет документов на имя сенатора для назначения в новую должность, пока не поступал, а сам Мезенцев находится в отпуске до конца праздников.

Дмитрий Мезенцев заявил, что сейчас занимается составлением и реализацией плана работы комитета по экономической политике, который он возглавляет.

Издание "Коммерсантъ" также подтвердило информацию о снятии с должности посла Бабича, ссылаясь на источники близких к ситуации. Они отметили, что данное решение обсуждается с прошлой недели и скоро ожидается соответствующий указ президента.

Михаил Бабич вступил в должность в августе 2018 года.

Ранее белорусский МИД обвинил российского посла в "разрушении отношений между странами". 

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