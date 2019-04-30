Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР заработал в Ростовской области

Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР в упрощенном порядке заработал 30 апреля в Ростовской области. В Неклиновском районе региона центр сегодня открыт в тестовом режиме. Центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР ранее открылся в Новошахтинске.

Путин: "От общего гражданства русские и украинцы только выиграют"

Принимать заявления будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР. Специально приезжать подавать документы не потребуется. Рассматривать заявления их будут в Ростовской области. Ожидается, что весь процесс займет до трех месяцев.

В МВД России отметили, что обратиться за российским паспортом можно, не отказываясь от гражданства Украины, - передает РИА Новости. При возникновении очередей ведомство готово открыть дополнительные центры.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Российский лидер подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.