Климкин объяснил, что сделало украинцев несчастными

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, почему страна оказалась в самом конце рейтинга, который показывает уровень счастья среди населения. Украина заняла 133 место из 156.

Глава МИД считает, что причиной «несчастий» Украины стали действия России, наследие СССР, высокий уровень коррупции, трагедия на Чернобыльской АС и проблемы с экономикой, передаёт Lenta.Ru.

«Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», - считает Климкин.