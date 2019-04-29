Саакашвили отреагировал на слова Путина о его гражданстве: "Новоиспеченный тролль"
29 апреля 2019, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Грузии, изгнанный из Украины Михаил Саакашвили, прокомментировал предложение президента Российской Федерации избранному президенту Украины вернуть ему украинское гражданство.
По мнению Саакашвили, которое он высказал в Facebook, подобное заявление главы РФ Владимира Путина показывает, что он якобы "хорошо осознает" свою "токсичность" для украинцев и украинских политиков.
Саакашвили "припомнил", как Путин "громогласно требовал" у Порошенко выдворить его из Украины. По его словам, глава России "требует" от Зеленского его возвращения, надеясь, что тот "побоится это сделать".
"Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами", - написал Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети, при этом назвав президента Владимира Путина "новоиспеченным троллем".