Экс-президент Грузии, изгнанный из Украины Михаил Саакашвили, прокомментировал предложение президента Российской Федерации избранному президенту Украины вернуть ему украинское гражданство. Президент РФ посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт

По мнению Саакашвили, которое он высказал в Facebook, подобное заявление главы РФ Владимира Путина показывает, что он якобы "хорошо осознает" свою "токсичность" для украинцев и украинских политиков.

Саакашвили "припомнил", как Путин "громогласно требовал" у Порошенко выдворить его из Украины. По его словам, глава России "требует" от Зеленского его возвращения, надеясь, что тот "побоится это сделать".

"Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами", - написал Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети, при этом назвав президента Владимира Путина "новоиспеченным троллем".