Президент РФ посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт

Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили и восстановить его в нарушенных правах. Саакашвили заподозрил Россию в желании проверить Зеленского «на вшивость»

"Было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал глава российского государства.

Он напомнил, что Саакашвили был лишен украинского гражданства и был выслан из Украины совершенно незаконно. По мнению российского лидера, Зеленскому следует вернуть Саакашвили на украинскую территорию.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что Михаил Саакашвили заподозрил Россию в желании проверить Владимира Зеленского "на вшивость". Соответствующее заявление политик опубликовал на странице в социальной сети.