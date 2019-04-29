Порошенко не хочет «раздавать россиянам святое украинское гражданство»

Пётр Порошенко уверен, что все жители России с радостью получат украинский паспорт, если представится такая возможность. Своё заявление он сделал во время поездки во Львов.

Порошенко рассказал о сплоченности украинцев и курсе на Европу

Мысль о том, что россияне охотно согласятся стать гражданами Украины, Порошенко высказал после того, как новый президент страны Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить россиянам украинское гражданство. Во Львове Пётр Порошенко прокомментировал слова Зеленского.

«Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это большая честь», передаёт РИА Новости слова Порошенко.