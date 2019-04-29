В Германии предложили судить Порошенко за военные преступления

Политик из Германии Гуннар Линдеманн выдвинул предложение о том, что Петра Порошенко нужно судить в Международном трибунале за его военные преступления на территории Донбасса.

Порошенко могут запретить покидать Украину

Линдеманн сказал, что для этого нужны факты, напрямую доказывающие военные преступления Петра Порошенко, передаёт kp.ru. Также немецкий парламентарий подчеркнул, что в ЛНР и ДНР этим вопросом занимаются уже достаточно продолжительное время, чтобы предоставить доказательства. По словам депутата, мировому сообществу в случае отказа Порошенко предстать перед судом стоит воспользоваться санкциями. Ранее этого не делали лишь из-за поста президента Украины, который он занимал.

«Да и все эти пять лет он был лишь "военным лидером — в том смысле, что черпал ресурсы для власти из вооруженного конфликта», - считает Линдеманн.