В Германии предложили судить Порошенко за военные преступления
29 апреля 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Политик из Германии Гуннар Линдеманн выдвинул предложение о том, что Петра Порошенко нужно судить в Международном трибунале за его военные преступления на территории Донбасса.
Линдеманн сказал, что для этого нужны факты, напрямую доказывающие военные преступления Петра Порошенко, передаёт kp.ru. Также немецкий парламентарий подчеркнул, что в ЛНР и ДНР этим вопросом занимаются уже достаточно продолжительное время, чтобы предоставить доказательства. По словам депутата, мировому сообществу в случае отказа Порошенко предстать перед судом стоит воспользоваться санкциями. Ранее этого не делали лишь из-за поста президента Украины, который он занимал.
«Да и все эти пять лет он был лишь "военным лидером — в том смысле, что черпал ресурсы для власти из вооруженного конфликта», - считает Линдеманн.