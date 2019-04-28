Телеведущая и светская львица Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Памятное видео о нем она опубликовала в Instagram.

Собчак выложила фрагмент пародийной передачи, в которой они оба принимали участие: "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!", - отметила Собчак.

Телеведущая согласилась, что пути Господни "действительно" неисповедимы, а также поздравила граждан Украины с избранием нового молодого президента, упомянув его аккаунт в соцсети.