Зеленский станет ведущим телешоу на НТВ

Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия", ведущим которого является избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе канала.

Как отмечает газета "Коммерсант", телевизионное шоу было записано еще в 2011 году российской компанией для "России-1". Соведущей Зеленского выступила другая бывшая квнщица - Татьяна Лазарева.

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!", - говорится в анонсе данной программы, размещенном 28 апреля на официальном сайте телеканала НТВ.